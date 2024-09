Scende invece al minimo storico del 38% il contributo delle fonti fossili alla produzione di energia elettrica

Nei primi 6 mesi del 2024 le rinnovabili registrano un aumento record del +25%, mentre scende al minimo storico del 38% il contributo delle fonti fossili alla produzione di energia elettrica (-10% rispetto al semestre precedente). Questa l’analisi messa a punto dall’Enea sul sistema energetico nazionale per il primo semestre dell’anno, da cui si evince non soltanto come siano in calo le emissioni di CO2 del -6%, ma che anche i consumi siano scesi del -2% in misura maggiore rispetto all’andamento dei principali indicatori. Inoltre, si legge nell’analisi, “peggiora ulteriormente la competitività italiana nella decarbonizzazione“. L’Ispred (Indice sicurezza energetica, prezzi energia e competitività, decarbonizzazione) è “ancora sui minimi storici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata