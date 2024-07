Previsti contributi fino a 1.500 euro

Al via oggi il click day per ottenere il bonus colonnine elettriche domestiche, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. I privati potranno ottenere un contributo fino a 1.500 euro, mentre per i condomini l’importo sale a 8mila euro.

Per il 2024 sono complessivamente disponibili 20 milioni di euro. La domanda che riguarda le installazioni effettuate dal primo gennaio va presentata tramite la piattaforma online sul sito di Invitalia: verranno accolte quelle presentate fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata. Il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La concessione del contributo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande, attraverso un provvedimento cumulativo (comprensivo degli elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni).

