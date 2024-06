Fatturato a 765 milioni, in calo consumi acqua, energia e abbattimento emissioni CO2

“Il 2023 è stato un anno di straordinario successo, durante il quale abbiamo iniziato a raccogliere i frutti degli investimenti impiantistici e organizzativi effettuati negli anni precedenti”. Così l’amministratore delegato del gruppo Lucart, Massimo Pasquini, nel corso della presentazione del rapporto di Sostenibilità 2023 che mostra “performance” ambientali e finanziarie “ai massimi di sempre”. Lucart, gruppo cartario multinazionale, è conosciuto per i brand Tenderly, Grazie EcoNatural e Tutto Pannocarta. La presentazione del rapporto di sostenibilità si è tenuto all’Auditorium di Save the children Italia.

Il fatturato – viene spiegato – va “a 765 milioni di euro (+6,7%), Ebitda più che raddoppiato rispetto al 2022. I consumi idrici specifici sono in calo del 35,9% rispetto a quelli del 2013; l’intensità energetica si riduce del 25% rispetto al 2014; le emissioni specifiche di CO2” in decisa riduzione. Inoltre vengono avviati “a recupero l’83,7% dei rifiuti prodotti”. Per Lucart “si tratta del miglior risultato di sempre, che conferma la leadership in Italia e in Europa nel business away from home, nella produzione di carta tissue riciclata e nella commercializzazione dei propri brand”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questi risultati – afferma Pasquini – che rappresentano la dimostrazione più tangibile di come un’azienda possa raggiungere ottime performance economiche ottenendo allo stesso tempo performance ambientali e sociali di altissimo livello”.

