La terza edizione del summit in programma il 10 e 11 maggio in collaborazione con il Fondo internazionale dello sviluppo agricolo

Clima, salute e alimentazione. Sono i cardini della terza edizione dell’European innovation for sustainability summit, in programma il 10 e 11 maggio a Roma, a Palazzo Orsini Taverna, organizzato da Eiis (European institute of innovation for sustainability) in collaborazione con Ifad (Fondo internazionale dello sviluppo agricolo) delle Nazioni Unite, e con il supporto istituzionale del Parlamento europeo.

Attesi oltre 3mila visitatori, e 80 relatori da tutto il mondo, tra cui il presidente di Ifad Alvaro Lario, la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Gelsomina Vigliotti, il ministro della Sanità Orazio Schillaci, Jeffrey Sachs della Columbia university, Flaminia Catteruccia professoressa di Immunologia e malattie infettive all’Harvard T.H. Chan school of public health (inserita da pochi giorni nella National academy of sciences degli Stati Uniti), e lo chef Bruno Barbieri.

Tema portante di questa edizione – viene spiegato – è “la connessione sempre più evidente tra clima, salute e alimentazione“. I riflettori sono accesi “sulla collaborazione tra pubblico e privato, tra diversi settori e professioni per un impatto significativo”.

“I cambiamenti climatici rappresentano la più grande crisi che l’umanità si sia mai trovata davanti – afferma il direttore generale di Eiis, Andrea Geremicca – si tratta di una crisi che saremo chiamati a risolvere insieme e contemporaneamente ad affrontare da soli. I problemi sono evidenti, ma quali sono le opportunità? Quali sono le soluzioni concrete messe in atto da aziende, governi, istituzioni? Di questo parleremo al summit”. Secondo il presidente dell’Ifad Alvaro Lario “il cambiamento climatico e la crescita demografica stanno dando impulso all’innovazione nei settori dell’alimentazione e dell’agricoltura. Sempre più investitori stanno aprendo le porte a nuove e interessanti opportunità per migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali”.

Il direttore dell’ufficio in Italia del Parlamento europeo Carlo Corazza ricorda che “tra il 6 e il 9 giugno milioni di cittadini sono chiamati a rinnovare il Parlamento europeo e al centro dell’agenda della prossima legislatura ci sarà nuovamente la necessità di rispondere in maniera concreta alle sfide legate ai cambiamenti climatici, incluse quelle sanitarie e alimentari. Il voto informato e cosciente diventa quindi un’ulteriore maniera per partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni che confermino l’Europa all’avanguardia della lotta alla crisi climatica”.

“Se si è soli lungo il percorso verso la sostenibilità non si arriva lontano – afferma il presidente di Eiis Carlo Alberto Pratesi – per ottenere risultati servono nuove forme di collaborazione tra soggetti anche molto diversi tra loro che, fino ad oggi, non avevano avuto bisogno di condividere competenze, strumenti e obiettivi. Affinché questo incontro possa verificarsi non bastano le piattaforme digitali, occorre vedersi dal vivo”.

