Impianto tratterà a regime fino a 30mila tonnellate all'anno di rifiuti

Nextchem è stata scelta per un progetto di riciclo che sarà realizzato a Modena da Aliplas, società del Gruppo Hera che si occupa di riciclo. La controllata di Nextchem (Sustainable technology solutions), NextChem Tech, è stata selezionata come partner di ingegneria e tecnologia per un nuovo progetto di upcycling della plastica. A regime, l’impianto tratterà fino a 30mila tonnellate all’anno di rifiuti plastici rigidi poliolefinici.

NextChem Tech è la controllata di Nextchem dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per la decarbonizzazione dei processi industriali. Nell’ambito del riciclo meccanico, la competenza di NextChem Tech consiste “in un processo di upcycling per produrre polimeri riciclati e compound di elevata purezza”. Questi polimeri riciclati (i cosiddetti ‘r-polymers’) sono “adatti a sostituire i materiali vergini di origine fossile in diverse applicazioni industriali e rispondono alla crescente domanda generata dalla nuova regolamentazione e dai piani dei vari marchi produttori”.

“Siamo lieti di essere stati scelti da Aliplast come partner tecnologico per questo importante progetto – afferma Mohammed Nafid, Ceo di NextChem Tech – il settore del riciclo ha bisogno di un modello di sviluppo sostenibile basato su tecnologia, innovazione e qualità dei prodotti”.

