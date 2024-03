Il mese scorso il compromesso finale era stato bloccato da Germania e Italia

Gli ambasciatori presso l’Ue dei 27 Stati dell’Unione, riuniti nel Coreper I, hanno approvato il testo di compromesso finale sulla Direttiva Due diligence, che introduce obblighi per le imprese in materia di sostenibilità etica e ambientale. Lo riferiscono fonti diplomatiche Ue. Il mese scorso il via libera al compromesso finale sulla direttiva era stato bloccato da Germania e Italia. Ora l’Italia ha votato a favore, mentre si sono astenute Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovacchia, Lituania. Hanno posto riserva di scrutinio Svezia e Austria.

