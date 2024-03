Lo dice il report 'Pendolaria - Speciale aree urbane' di Legambiente

L’Italia si conferma la nazione (nell’Ue) più legata all’utilizzo dell’auto. Quello italiano resta il parco auto tra i più grandi d’Eu­ropa: 666 auto ogni mille abitanti, il 30% in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna. E’ quanto emerge dal report ‘Pendolaria – Speciale aree urbane’ di Legambiente, diffuso oggi nell’ambito della campagna Clean Cities. A pesare su questa scelta – sottolinea il report – è la man­canza di interconnessioni tra le varie linee di tra­sporto di massa, di Tpl e di mobilità dolce, di integrazione delle stazioni con il tessuto urbano pedonabile e ciclabile. Per Legambiente, da qui ai prossimi anni, “è necessario prevedere maggiori in­vestimenti per le aree metropolitane italiane per sciogliere i nodi irrisolti della mobilità e dell’inquinamento, colmando quei ritardi che si sono ampliati rispetto agli altri grandi Paesi europei”. Al Governo Meloni l’associazione ambientalista chiede “di dar avvio ad una stagione di politiche per la rigenerazione urbana, a partire da una maggiore cura e potenziamento del trasporto sul ferro, il miglioramento del servizio lungo le linee esistenti, più sharing mobility e mobilità elettrica, insieme all’attuazione di azioni di adattamento delle infrastrut­ture agli eventi meteo estremi, in modo da ripensare l’uso di strade, piazze e spazi pubblici adattandoli in funzione delle persone e non delle auto”.

