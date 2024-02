Le prime regioni sono Lombardia, Veneto, Piemonte. Crescono i sistemi di accumulo

Nel 2023 sono stati installati 30 Gigawatt (GW) di fotovoltaico. Questo il quadro che emerge dal convegno ‘Fotovoltaico: sfide e opportunità per la piena integrazione nel sistema elettrico’, organizzato da Ef solare Italia in collaborazione con Aeit a Roma, nella sede del Gestore dei servizi energetici (Gse).

Inoltre – secondo i dati del Gse – anche che la crescita osservata negli ultimi anni riguarda tutte le taglie degli impianti fotovoltaici e per gli impianti di taglia superiore a 1 MW, si rileva una notevole ripresa nell’ultimo trimestre 2023. Le regioni trainanti per il fotovoltaico sono Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna; mentre il Sud Italia, ”rimane significativamente indietro ad eccezione della Sicilia che guadagna il quinto posto nella classifica delle regioni con maggior potenza e produzione”.

C’è anche anche ”una diffusione crescente dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici; a fine 2023 se ne rilevano in totale circa 536mila (dato più che raddoppiato rispetto al 2022), concentrati principalmente nel settore residenziale”.

”Se iniziassimo oggi a formare le figure specializzate che servono in questo settore – afferma Andrea Ghiselli, amministratore delegato di Ef solare Italia – saremmo ancora in tempo per coprire quei 700mila posti di lavoro di figure tecniche mancanti nel solare ed eolico. Crediamo che il capitale umano sia il volano che darà la spinta necessaria a raggiungere il target previsto”.

”Ci aspettiamo che continui a crescere – osserva Ghiselli – da un lato l’impegno del settore nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche capaci di integrarsi con il territorio e dall’altro che si prosegua verso la definizione di un quadro normativo e regolatorio abilitante”.

