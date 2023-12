Per l'associazione "il governo Meloni è bocciato sul fronte delle politiche energetiche"

Nel 2022 i sussidi alle fonti fossili in Italia sono arrivati a oltre 94 miliardi di euro. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di Legambiente ‘Stop sussidi ambientalmente dannosi’ presentato in occasione del XVI Forum QualEnergia. Secondo i numeri del documento i Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) l’anno scorso sono “più che raddoppiati” giungendo alla quota di 94,8 miliardi anche per via dei “decreti sull’emergenza bollette“. Le rinnovabili invece – viene spiegato – sono “ferme sulla carta con 1.400 progetti in valutazione al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e in ritardo per le mancate semplificazioni”. Il settore energia si conferma “quello con più sussidi con 52,2 miliardi, seguito dai trasporti con 20,5 miliardi di euro”, e da “quello edilizio che conta 17 miliardi”. Secondo Legambiente “il governo Meloni è bocciato sul fronte delle politiche energetiche” perché “in continuità con quelli precedenti”, e perché “punta su una transizione basata sul gas fossile piuttosto che accelerare su rinnovabili, efficienza, reti, e accumuli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata