Nell'ultimo anno sono aumentate del 150% le richieste di connessione di piccola taglia

E-Distribuzione ha superato il milione di impianti privati di produzione di energia rinnovabile allacciati alla propria rete. Lo comunica Enel. La potenza totale è di oltre 32 GW (Gigawatt), di cui quasi due terzi proveniente da fonte solare. “Crescono i clienti che abbracciano un modello sostenibile di approvvigionamento energetico – viene spiegato – famiglie e imprese possono così produrre energia destinata sia all’autoconsumo sia a essere immessa nella rete a beneficio di tutta la collettività”.

Questi impianti “apportano impatti ambientali positivi per tutto il Paese, favorendo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica”. Per E-Distribuzione si tratta di “un risultato importante in sintonia con la volontà dei clienti di adottare un modello più sostenibile di approvvigionamento energetico. Un modello che la stessa E-Distribuzione abilita garantendo la connessione alla rete nazionale e grazie al quale il cliente gioca un ruolo da protagonista trasformandosi da semplice consumatore di energia, a produttore e consumatore di energia pulita”. Nell’ultimo anno sono aumentate del 150% le richieste di connessione degli impianti privati rinnovabili di piccola taglia.

“Quello raggiunto non è solo un traguardo importante per E-Distribuzione, ma per tutto il Paese – commenta Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione – l’Italia rivestirà un ruolo ancora più strategico nel sistema energetico europeo, diventando leader nella connessione alla rete e nella gestione dei produttori di energia pulita. L’obiettivo di E-Distribuzione è quello di favorire l’allacciamento di nuovi impianti rinnovabili per garantire il raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione, diversificazione e sicurezza delle forniture energetiche”.

“Il nuovo record di clienti abilitati alla produzione di energia rinnovabile, dislocati su tutto il territorio nazionale – conclude Enel – costituisce un tassello fondamentale del più ampio percorso avviato da E-Distribuzione per incrementare lo sviluppo delle energie pulite nel Paese, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale energia e clima e ad accelerare la transizione energetica”.