Nuove riduzioni per acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. A partire dal primo luglio 2022

Nuove riduzioni del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. Lo ha stabilito il Conai (Consorzio nazionale imballaggi). In questo modo – viene spiegato – sono attesi già nel 2022 risparmi per le imprese pari a circa 90 milioni di euro. Le riduzioni partiranno dal primo luglio 2022. La decisione del Conai arriva dopo una valutazione dello scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi Ricrea (acciaio), Cial (alluminio), Comieco (carta), Corepla (plastica) e Coreve (vetro). “I valori di mercato sono in continua crescita – si osserva – una situazione che permette al Consorzio una nuova variazione al ribasso dei contributi”.

I nuovi valori del contributo ambientale dal primo luglio. Per gli imballaggi in acciaio il valore si abbassa da 12 euro a tonnellata a 8 euro a tonnellata. Per gli imballaggi in alluminio il valore si riduce da 10 euro a tonnellata a 7 euro a tonnellata. Per gli imballaggi in carta e cartone il valore si dimezza: da 10 euro a tonnellata a 5 euro a tonnellata. Per gli imballaggi in vetro il valore passa da 33 euro a tonnellata a 29 euro a tonnellata. Gli imballaggi in plastica avranno riduzioni a seconda della fascia di appartenenza; con un risparmio previsto per gli utilizzatori intorno “ai 70 milioni di euro per il 2022, destinato a triplicare se si considera anche l’intero 2023”.

Secondo quanto riferisce Conai “l’evoluzione dei ricavi da vendita di questi cinque materiali a riciclo, nel 2021, è stata sorprendente. I loro valori di mercato, in continua crescita, hanno generato effetti economici più che positivi per il sistema consortile, che hanno consentito di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali”. Questo – avverte – “nonostante la crescita complessiva della raccolta differenziata degli imballaggi”.

Conai si riserva di fare “una nuova analisi dopo i mesi estivi, verificando con i Consorzi la possibilità di ulteriori interventi su tutte le filiere che potranno entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno”.

