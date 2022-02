L'obbiettivo è migliorare il servizio e continuare con le politiche dirette alla riduzione e gestione dei rifiuti

Installazione di eco compattatori per la plastica in città, con punti di raccolta del PET per favorire il riciclo. L’obbiettivo è quello di migliorare il servizio e continuare con le politiche tese alla riduzione e la gestione dei rifiuti. L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero prosegue nel percorso virtuoso della gestione dei rifiuti e mette in cantiere un’altra iniziativa destinata a dotare la città di diversi punti di raccolta della plastica, con lo scopo di sostenere l’economia circolare.

“Per questo motivo – sottolinea l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – abbiamo predisposto gli atti per partecipare al bando e ottenere apposito finanziamento dal Ministero per poter acquistare e installare un primo ecocompattatore. L’idea è quello di installarlo nelle aree ad alta frequentazione estiva quali ad esempio l’area parco, al fine di sperimentarne l’uso, da replicare poi in tutta la città, educando e stimolando sia i cittadini che i visitatori alle buone pratiche del riciclo”.

Il finanziamento richiesto è di 30 mila euro, sulla base del Decreto cosiddetto ‘Mangiaplastica’ che Ministero della Transizione ecologica ha promosso per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle Amministrazioni comunali, con il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto da destinare alla riduzione e gestione dei rifiuti in plastica.

