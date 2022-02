Il risultato è stato raggiunto presso l’impianto europeo Jet, il più grande e potente tokamak in funzione al mondo situato a Culham (Regno Unito)

Roma, 9 feb. (LaPresse) – Ricercatori europei e italiani ottengono una quantità di energia record da reazioni di fusione. Lo comunica l’Enea: “EUROfusion ha conseguito una quantità record di energia prodotta da fusione, 59 megajoules contro il precedente primato di 21,7”. Il risultato – viene spiegato – è stato “raggiunto presso l’impianto europeo Jet (Joint european torus), il più grande e potente tokamak in funzione al mondo situato a Culham (Regno Unito). Cofinanziato dalla commissione Europea, il consorzio EUROfusion vede la partecipazione di 4.800 tra esperti, studenti e personale in staff da tutta Europa”. L’Enea coordina “la partecipazione italiana, a cui contribuiscono 21 partner, tra università, enti di ricerca e industrie”. Secondo il presidente dell’Enea Gilberto Dialuce “il risultato ottenuto dal Jet conferma e rafforza il nostro impegno per il progetto Iter e per lo sviluppo dell’energia da fusione nell’ambito dello sforzo comune europeo”.

