Lo dicono l'Enea e il ministero della Transizione ecologica

Gli investimenti per il superbonus al 110 ammessi alla detrazione superano i 18 miliardi a fine gennaio. Così l’Enea e il ministero della Transizione ecologica. In un mese, dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, sono passati da 16,2 miliardi a 18,3 miliardi, in crescita del 12,9%. Mentre il totale delle detrazioni previste a fine lavori arrivano a 20,1 miliardi. A livello nazionale le asseverazioni sono 107.588. L’investimento medio per i condomini è stato di 539.049 euro, per gli edifici unifamiliari 109.353, e 96.226 per le unità indipendenti.

Gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione arrivano a 12,74 miliardi, pari al 69,5%. La classifica delle regioni per numero di asseverazioni vede in testa la Lombardia con 16.268 e l’Emilia Romagna con 9.145. Ultime Molise e Valle d’Aosta (rispettivamente con 620 e 281). Le asseverazioni per i condomini sono state 16.348, pari al 15,2% degli interventi, e il totale degli investimenti è 8,81 miliardi (48,1%). Mentre per gli edifici unifamiliari c’è la maggior richiesta con 56.342 asseverazioni, pari al 52,4% del totale, e gli investimenti 6,16 miliardi (33,6%). Per le unità indipendenti le asseverazioni sono state 34.895, pari al 32,4%, e gli investimenti 3,35 miliardi (18,3%).

