Un nuovo modello operativo per migliorare gli obiettivi di transizione energetica, rinnovamento della squadra manageriale, e espansione della presenza in 26 mercati grazie all’acquisizione di Sunseap. Sono queste le novità annunciate da Edp renewables (Edpr), il quarto produttore mondiale di energia rinnovabile.

Nel 2021 Edpr ha accelerato la sua crescita con l’aggiunta di 2,5 Gigawatt (GW) di nuova capacità nei primi 9 mesi, portando la capacità complessivamente installata a 13 GW. Inoltre l’acquisizione di Sunseap permetterà al gruppo di espandere la sua presenza geografica a 26 mercati. Nell’ambito del suo business plan 2021-25 Edpr mira ad aggiungere 20 GW di nuova capacità con un investimento di capitale aggiuntivo di 19 miliardi di euro e un’organizzazione di 3mila dipendenti.

Il nuovo modello operativo – viene spiegato – è ”incentrato sulla crescita e lo sviluppo nelle sue regioni principali per perseguire obiettivi di transizione energetica”; mentre il nuovo management ”rafforza l’impegno dell’azienda nella crescita e come organizzazione incentrata sulle persone, globale, agile e orientata al futuro”.

Il nuovo modello operativo organizzerà Edpr “in tre regioni – Europa e America Latina, Nord America e Asia-Pacifico – perseguendo al contempo un approccio più integrato alle funzioni globali come centri di eccellenza, quali acquisti, investimenti e ingegneria tecnica, sfruttando dimensioni e impronta globale per sostenere il proprio vantaggio competitivo”. Miguel Stilwell d’Andrade (CEO) e Rui Teixeira (CFO) lavoreranno al fianco dei tre COO, Duarte Bello, alla guida di Europa e America Latina, Pedro Vasconcelos, alla guida dell’Asia-Pacifico, Sandhya Ganapathy, alla guida del Nord America, così come di Bautista Rodriguez, Chief Technical Officer (CTO) e responsabile del business offshore attraverso la JV di Edpr ocean winds.

