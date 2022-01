L'obiettivo - viene spiegato - è "l'ottimizzazione della struttura finanziaria della società e il crescente ricorso alla finanza sostenibile

Snam avvia il riacquisto di alcune obbligazioni e prepara l’emissione di un’altra obbligazione con il lancio del ‘Sustainability Linked Bond’. L’obiettivo – viene spiegato – è “l’ottimizzazione della struttura finanziaria della società e il crescente ricorso alla finanza sostenibile, che supererà l’80% del funding totale al 2025”.

Snam ha conferito mandato a Barclays, Bnp Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global coordinators and Esg structuring advisors di organizzare a partire da oggi una serie di fixed income investor calls finalizzate al lancio di una nuova emissione obbligazionaria (dual tranche 7 anni lungo e 12 anni lungo) nell’ambito del Programma Emtn (Euro medium term notes) da 12 miliardi di euro.

L’emissione – si fa presente – sarà in formato ‘Sustainabilit Linked Bond’, legata al raggiungimento di target di sostenibilità delineati nel Sustainable finance framework pubblicato da Snam il 29 novembre 2021. Snam prosegue il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, accrescendo nel contempo il peso della finanza sostenibile sul totale del funding (oggi pari al 60%), con l’obiettivo di superare l’80% al 2025. Il perfezionamento dell’emissione del ‘Sustainability Linked Bond’ è condizione per il completamento della Tender offer. Gli esiti dell’offerta saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Snam regolerà l’intero importo per cassa.

Per l’operazione di Tender offer, le banche che agiranno in qualità di dealer managers sono Barclays, Bnp Paribas, Citigroup global markets, Goldman Sachs e JP Morgan. Per quanto riguarda l’emissione obbligazionaria, le banche che organizzeranno e dirigeranno il collocamento in qualità di Joint bookrunners sono per la tranche a 7 anni Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Mediobanca, Société Générale e UniCredit; mentre per la tranche a 12 anni sono Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata