Sono alcuni dei progetti vincitori del premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2021

Dal sistema di monitoraggio del benessere animale negli allevamenti alle pareti verdi ‘respiranti’ al chiuso, dall’eco-pelle ottenuta da arance e cactus alla tenda-rifugio ecosostenibile. Questi alcuni dei progetti vincitori del premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021 promosso da Legambiente, celebrato al museo del design a Milano; cinque le menzioni, sei i premi speciali assegnati da Groupama Assicurazioni, main partner del premio.

“Quest’anno – dichiara il presidente di Legambiente Stefano Ciafani – abbiamo voluto incentivare anche le realtà che più faticano a inserirsi e affermarsi nel mercato, evidenziando e promuovendo le buone pratiche che nella sostenibilità ambientale vedono un principio imprescindibile per fare impresa competitiva. Quelli premiati sono team per lo più giovani, che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo dei progetti. Mai come oggi è importante riconoscere e valorizzare le idee di chi decide di investire la propria progettualità, il proprio tempo e la propria ricerca a beneficio dell’ambiente e della società, nell’ottica di una transizione ecologica che vede nell’innovazione una delle componenti fondamentali in grado di trainare uno sviluppo equo e sostenibile dei territori”.

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa al fianco di Legambiente – osserva Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni – perché la responsabilità sociale è una scelta strategica che la nostra azienda ha sposato pienamente e ci impegniamo quotidianamente ad integrare gli aspetti di sostenibilità all’interno del business, della nostra offerta assicurativa e della nostra azienda. Questo Premio è un’opportunità di impegno concreto a sostegno di un pianeta migliore, al fianco dei giovani e in sinergia con tutti coloro che si impegnano per assicurare un futuro più sostenibile e sicuro”.

