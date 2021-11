Il programma 'Build Back Better Act' del presidente Usa vale 1.900 miliardi di dollari

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato il maxi piano del presidente Joe Biden da 1.900 miliardi di dollari su welfare e clima, noto come ‘Build Back Better Act’. La misura, che rappresenta un pilastro chiave dell’agenda interna del democratico, è passata con 220 voti a favore e 213 contrari. Il testo arriverà ora al Senato.

Al Senato la misura rischia un nuovo blocco per la divisione tra i centristi e i progressisti del partito democratico. Il piano contiene misure in materia di tassazione, assistenza sanitaria, energia, cambiamento climatico, servizi familiari, istruzione e alloggi. L’ok della Camera ha dato sollievo all’amministrazione Biden in un momentaneo difficile della presidenza del democratico. Biden ha visto un calo di gradimento nei sondaggi che riflette le preoccupazioni degli elettori per l’inflazione, il blocco delle catene di approvvigionamento e la persistente pandemia di coronavirus.

“Se sei un genitore, un anziano, un bambino, un lavoratore, se sei un americano, questo disegno di legge è per te”, ha affermato la speaker della Camera Nancy Pelosi. Biden questa settimana ha già firmato il pacchetto da mille miliardi di dollari su progetti autostradali e altre infrastrutture, un’altra misura chiave che ha superato mesi di lotte interne tra i democratici.

