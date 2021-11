Il ministro della Transizione ecologica: "La strada indicata da Draghi è quella da seguira"

L’Italia aderisce(Beyond oil and gas initiative) che prevede lo stop ai finanziamenti per i fossili. Lo annunciain diretta su Natgeotv alla Cop26 da. “Sono appena uscito dalla ministeriale e ho comunicato al collega danese la nostra adesione – afferma Cingolani – su questo programma l’Italia è già più avanti. Anzi siamo molto avanti sul phase out del carbone, e sul gas abbiamo le idee chiare” con un programma di elettrificazione legato alle rinnovabili. L’alleanza – viene spiegato – è stata istituita da Costa Rica e Danimarca; al suo interno governi e stakeholder lavorano per la riduzione progressiva di produzione e consumo di petrolio e gas. L’adesione prevede diversi livelli di adesione con un differente grado di partecipazione e di impegno politico. L’Italia aderisce come “‘friends of the alliance'”. L’obiettivo dell’alleanza Boga – ribadisce – è “una cosa alla quale stiamo già lavorando, ma il punto è che siamo una nazione energivora, siamo una delle più grandi manifatture del mondo, quindi per Paesi più piccoli e poco manifatturieri è più semplice”.