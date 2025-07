Ernia e Valentina Cabassi, è nata Sveva

E’ nata la figlia di Ernia e Valentina Cabassi. Lo ha comunicato lei stessa postando su Instagram un’immagine di loro tre scrivendo: “la nostra Sveva❤️siamo innamorati persi è una magia”.

Valentina Cabassi aveva raccontato diversi aspetti della gravidanza sui social.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è un rapper italiano nato a Milano. Dopo aver fatto parte del gruppo Troupe D’Elite, ha intrapreso una carriera da solista, raggiungendo il successo con album come “Come uccidere un usignolo”, “68” e “Gemelli”.

Il 19 giugno 2020 è il momento del suo secondo album ufficiale, dal titolo Gemelli, in cui collabora Shiva, Madame, Luchè, Fabri Fibra, Rkomi, Tedua e Lazza. Questi ultimi 3 sono ospiti sulla traccia Puro Sinaloa, prodotta da Don Joe, in cui campiona la sua Puro Bogotà, street cult milanese dei Club Dogo con Marra e Vincenzo Da Via Anfossi.