La donna non ha esitato a chiedere un confronto con l'ex amica dopo la scoperta della tresca

Durissima telefonata chiarificatrice tra l’influencer Chiara Ferragni e Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio Campara dopo la comparsa su alcuni rotocalchi di immagini dell’imprenditore con l’ex moglie di Fedez, protagonisti di un presunto flirt. A raccontare i dettagli, sul suo profilo Instagram è il giornalista Gabriele Parpiglia.

La telefonata chiarificatrice

“Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino. Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato e ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio. Da quel momento si scatena il caos: iniziano con le dediche social “anonime” della Ferragni utilizzando musiche di Cesare Cremonini e Jovanotti e timidamente si confida sia con la madre Marina di Guardo, (che conosce Silvio) che con le amiche, alle quali specifica che non vuol passare per una sfascia famiglie”.

Vero amore o flirt passeggero

A questo punto, prosegue la minuziosa cronaca di Parpiglia, non rimane che mettere le cose in chiaro con le rispettive famiglie. “Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Ed ecco lo stop nel voler partire con Chiara in Perù”. Si tratta di amore vero o di un flirt passeggero? Si domanda il giornalista. “Giulia Campara non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti, ma di questo ne parleremo in un secondo momento. L’ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento “no” ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione”.

La serie di tre post su Instagram si conclude con un “continua” lasciando intendere che presto ci saranno nuovi sviluppi e nuove indiscrezioni.

