Si è chiusa la relazione tra gli ex concorrenti di Temptation Island e Grande Fratello

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati. L’annuncio è arrivato in un comunicato, in una storia pubblicata da Perla Vatiero sul suo profilo Instagram. “Abbiamo prima distrutto…poi ricostruito, sognato, e fino alla fine… lottato… Lo abbiamo fatto per il nostro amore puro e leale, che però a volte non basta…Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada”.

Si chiude così la relazione tra i due, ex concorrenti di Temptation Island prima (uscirono separati dalla partecipazione al programma) e Grande Fratello poi. “Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta, e questo lui lo sa… I gossippari possono riportare ciò che vogliono, lascio a voi come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno, di seguirmi o meno”, ha scritto Perla Vatiero inoltre nel post.

