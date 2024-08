Il cantante e la sorella del calciatore dell'Inter pizzicati dal settimanale Chi

Geolier e Chiara Frattesi paparazzati in Sardegna. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto del cantante napoletano assieme alla sorella del calciatore dell’Inter Davide Frattesi, scattate in Costa Smeralda. Immagini che confermerebbero le voci che circolavano da alcuni giorni che volevano i due molto vicini.

Nessuna conferma dai diretti interessati, entrambi reduci dalla fine di due storie: per lei quella col calciatore bianconero Weston McKennie, mentre il rapper sarebbe fresco di rottura con la storica fidanzata Valeria, come lui stesso ha confermato di recente in un’intervista.

