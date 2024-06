L'attrice è stata paparazzata a Roma in compagnia di Simone Barbato, 18 anni in meno di lei

Nella vita sentimentale di Anna Falchi ha fatto il suo ingresso Simone Barbato, lo psicologo 34enne con cui è stata fotografata a Roma dal settimanale ‘Diva e Donna’. Tra i due non mancano sguardi di complicità, abbracci e baci che si fanno via via sempre più appassionati.

La coppia è stata sorpresa a cena insieme in un ristorante di Roma. Seduti l’uno davanti all’altra, si guardano intensamente mentre le loro mani si sfiorano. Lasciato il locale si scambiano un bacio bollente e le effusioni tra loro continuano durante la passeggiata nella notte romana. L’attrice ha 52 anni e lo psicologo 34, ma la differenza d’età non mette freno alla loro passione.

