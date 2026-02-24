Sanremo 2026, le foto della prima serata: i momenti clou

Il Festival di Sanremo 2026 si è aperto con un commosso omaggio a Pippo Baudo, con il pubblico dell’Ariston che ha acclamato il celebre conduttore. Una standing ovation ha invece accolto il ricordo del maestro Peppe Vessicchio da parte di Carlo Conti e Laura Pausini. Ditonellapiaga ha aperto la gara, mentre Can Yaman è riuscito a far cantare in turco Laura Pausini. Ecco le 10 foto della serata.