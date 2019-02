Usa, media: Allarme nell'Illinois per sparatoria in un'azienda

Milano, 15 feb. (LaPresse) - La polizia di Aurora, nell'Illinois, è entrata in azione in un'azienda manufatturiera che produce valvole dove, secondo quanto riportano i media locali, è in corso una sparatoria. Un uomo si sarebbe barricato all'interno, esplodendo dei colpi. Stando a quanto riporta la Cnn, al momento non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute anche sei ambulanze e altrettanti mezzi dei vigili del fuoco. Immagini video riprese dall'alto mostrano decine di veicoli della polizia fuori dalla fabbrica, la Henry Pratt Company.

