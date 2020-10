Usa 2020, sondaggio: Biden avanti di 4 punti in Florida

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden sarebbe in leggero vantaggio rispetto al presidente Donald Trump nell'importante Stato della Florida, secondo l'ultimo sondaggio di NBC News/Marist. Biden avrebbe un vantaggio di 4 punti percentuali (51% vs 47%), una cifra che rientra nel margine di errore del 4,4% del sondaggio. È un salto del 3% per l'ex vicepresidente, rispetto al sondaggio di settembre che lo dava testa a testa con il tycoon al 48%.

