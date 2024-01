E' successo a Delran, a circa 15 km da Philadelphia

Una enorme voragine si è aperta in una strada di Delran, nel New Jersey, a circa 15 miglia a nord di Philadelphia. Il buco si è formato, secondo quanto riferiscono i media locali, in seguito al crollo di un’importante linea fognaria sulla Leon Avenue. Al lavoro squadre del dipartimento fognario di Delran, dei lavori pubblici e dei primi soccorritori. Ai residenti è stato chiesto di conservare l’acqua.

