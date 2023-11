Presidente Biden: "Protette libertà fondamentali, ha vinto la democrazia"

Gli elettori dell’Ohio hanno approvato un emendamento costituzionale che garantisce l’accesso all’aborto. Una vittoria per i sostenitori del diritto all’aborto da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenze ‘Roe vs Wade’ l’anno scorso. L’Ohio è diventato il settimo stato in cui gli elettori hanno deciso di proteggere l’accesso all’aborto. “Gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere le loro libertà fondamentali e la democrazia ha vinto”, ha scritto su ‘X’ il presidente Usa Joe Biden.

