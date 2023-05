Ucciso dalla polizia il sospetto aggressore

Nuova sparatoria negli Stati Uniti. A Farmington, in New Mexico, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo tre persone e ferendone molte altre, tra cui due agenti di polizia, prima di essere a sua volta colpito a morte dalle forze dell’ordine. La sparatoria è avvenuta alle 11 del mattino nei pressi di un parco. La polizia non ha reso noti i nomi delle persone uccise o ferite, né ha fornito dettagli sulle cause della sparatoria. Le scuole della città sono state messe in isolamento preventivo.

