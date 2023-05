Washington (Usa), 15 mag. (LaPresse/AP) – Almeno tre persone sono rimaste uccise a Farmington, in New Mexico, dopo che una persona ha aperto il fuoco, prima di essere colpito e ucciso dalla polizia. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche due agenti. Lo ha riferito il dipartimento di polizia locale. Il distretto scolastico della città ha emanato un’allerta, ordinando alle scuole di rimanere in stato di lockdown.

