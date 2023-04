Sarà la prima volta, nei quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti, che un ex presidente verrà incriminato per una vicenda penale

Donald Trump in volo per New York, dove comparirà davanti ai giudici per il caso della pornostar Stormy Daniels. I media americani propongono titoli solenni nel rilanciare le immagini dell”Air Trump One’ che decolla dalla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach, diretto a New York.

L’ex presidente americano Donald Trump trascorrerà la notte nella sua Trump Tower, sulla Quinta Avenue, poi alle 14.15 ora locale di martedì, le 20.15 in Italia, farà il suo ingresso nell’edificio della Procura di Manhattan. Sarà la prima volta, nei quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti, che un ex presidente verrà incriminato per una vicenda penale.

