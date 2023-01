E' accaduto a Los Angeles: è il quarto episodio in un mese

Almeno tre persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta questa notte poco dopo le 2.30 a Beverly Crest, un elegante quartiere di Los Angeles, in California. Delle sette persone coinvolte nella sparatoria, le tre vittime erano all’interno di un veicolo, mentre gli altri quattro erano in piedi fuori. I feriti sono stati portati in ospedale e sono in condizioni critiche.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles afferma di non avere informazioni sulle cause dell’evento, il quarto di questo tipo in California solo questo mese.

