Le parole della portavoce Karine Jean-Pierre: "Attendete l'annuncio ufficiale"

Joe Biden intende ricandidarsi alla presidenza nel 2024. Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, invitando però i giornalisti ad attendere l’annuncio ufficiale del presidente Usa.

Non interferirà su voto speaker Camera

Il presidente Joe Biden “certamente non interferirà in quel processo”, ha poi aggiunto Karine Jean-Pierre, riguardo all’elezione per lo speaker della Camera dei rappresentanti, attualmente in corso.

“Il presidente è stato un senatore per 34 anni e comprende il funzionamento di questo processo“, ha risposto Jean-Pierre a chi le chiedeva un commento del presidente a quanto sta andando in scena a Capitol Hill.

