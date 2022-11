L'ex presidente degli Stati Uniti: "Rendiamo l'America di nuovo grande e gloriosa"

Donald Trump annuncia che si candiderà per la terza volta alla Casa Bianca. La dichiarazione arriva nella sua tenuta di Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), appena una settimana dopo la deludente performance di metà mandato per i repubblicani. “Come ho promesso nel 2016 io sono la vostra voce. L’establishment di Washington vuole metterci a tacere ma noi non glielo permetteremo. Quello che abbiamo costruito negli ultimi sei anni è il più grande movimento della storia”, dice l’ex presidente Usa sul palco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata