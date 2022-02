Non sono segnalati feriti, il complesso per fortuna era vuoto. L'incendio è durato più di 4 ore

(LaPresse) Un enorme incendio ha avvolto martedì sera un hotel vuoto di cinque piani e un complesso di appartamenti in costruzione nel nord-ovest di Oklahoma City. Non sono segnalati feriti, per fortuna sul posto non erano presenti persone. Più di 80 vigili del fuoco al lavoro per arginare l’incendio che è divampato per oltre 4 ore. “Il materiale del tetto coinvolto era una specie di materiale gommoso che non si spegne facilmente con l’acqua una volta che ha preso fuoco. Si stava semplicemente sciogliendo e accumulandosi e continuava a bruciare e si è diffuso molto rapidamente sul tetto di questo grande edificio”, hanno fatto sapere i vigili del fuoco.

