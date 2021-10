Il primo premio va a un contadino dello Stato di Washington

(LaPresse) – Ogni anno ad Half Moon Bay, in California, si svolge la “Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off”, una sorta di “Super Bowl” delle zucche: chi porta l’ortaggio più grande e pesante vince. L’edizione di quest’anno, la 48esima, è stata vinta da Jeff Uhlmeyer, un contadino di Olympia (Washington): la sua zucca pesava ben 993,8 chilogrammi. Uhlmeyer ha ricevuto come premio per il primo posto 19.709 dollari.

