In Maryland feriti tra gli addetti al lancio per la festa del 4 luglio

(LaPresse) – Alcuni fuochi d’artificio sono esplosi accidentalmente mentre venivano preparati per il lancio in occasione del Giorno dell’Indipendenza a Ocean City, nel Maryland. Alcuni dipendenti della compagnia di fuochi d’artificio sono stati feriti lievemente ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

