Il capo dei Vigili del Fuoco: "Fatto progressi". Monitorata la qualità dell'aria

(LaPresse) È sotto controllo l’incendio scoppiato lunedì 14 giugno all’impianto chimico Chemtool Incorporated di Rockton, nello Stato americano dell’Illinois, che ha causato l’evacuazione dall’azienda, ma anche della maggior parte degli abitanti del villaggio, che conta poco meno di ottomila abitanti. Lo afferma il capo dei Vigili del Fuoco, Kirk Wilson, che dichiara: “Abbiamo fatto molti progressi”. I pompieri hanno scavato una trincea intorno alla struttura e hanno installato barriere assorbenti lungo il Rock River (un affluente del fiume Mississippi) per impedire che il materiale residuo fuoriesca nella fonte di acqua potabile del villaggio. Per la sua natura esplosiva, l’incendio è stato classificato dalle autorità statunitensi di livello quattro, vale a dire “catastrofico”. Nonostante l’incendio sia sotto controllo, Wilson ha detto che il rogo non è completamente spento. L’ordine di evacuazione non è ancora stato revocato. Le autorità hanno anche precisato che la qualità dell’aria dell’intera area viene costantemente monitorata.

