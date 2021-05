La cerimonia per la ricorrenza del Memorial Day

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha onorato i caduti in guerra americani al cimitero nazionale di Arlington nella giornata in cui si celebra il Memorial Day, deponendo una corona di fiori. Il presidente era accompagnato dalla First Lady, Jill Biden, e dalla vicepresidente Kamala Harris col Second Gentleman Doug Emhoff. La cerimonia si è tenuta presso la tomba del Milite Ignoto del cimitero della Virginia.

