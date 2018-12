Francia, spari al mercatino di Natale a Strasburgo: "Un morto e sei feriti"

Il bilancio dei vigili del fuoco francesi. L'uomo che ha aperto il fuoco è in fuga. Il sindaco Roland Ries e il ministero dell'Interno hanno invitato i cittadini a mettersi al sicuro e a non lasciare le abitazioni

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi martedì sera nel centro di Strasburgo, dove si tiene il mercatino di Natale molto frequentato. Roland Ries, sindaco della città, ha dichiarato a Le Figaro che l'assalitore è in fuga. Ha confermato che almeno un uomo ha aperto il fuoco nel centro della città, parlando di vari feriti. Secondo la Prefettura di Bas-Rhin ci sarebbero però un morto e sei feriti.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 dicembre 2018

Le circostanze sono ancora sconosciute. La prefettura della regione del Grand Est e del Basso Reno evoca un "evento in corso" a Strasburgo e invita alla calma. Il sindaco e il ministero dell'Interno hanno chiesto ai cittadini di rimanere a casa.

Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11 dicembre 2018

Mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, allertato della sparatoria, ha abbandonato in anticipo un ricevimento in corso all'Eliseo per seguire personalmente i fatti di Strasburgo, il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha scritto su Twitter: "Sto monitorando la situazione al centro di guardia del Ministero degli Interni con Nunez Laurent. I nostri servizi di sicurezza e di soccorso sono mobilitati. Non diffondere voci e seguite il consiglio delle autorità".

Il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, ha dato l'ordine di chiudere il palazzo dell'Assemblea per metterlo in sicurezza. "Ci sono morti e feriti - ha dichiarato in una diretta su Twitter - la polizia sta indagando e vediamo se si tratta di terrorismo ma probabilmente sì. Siamo tutti in stato di allerta". Il Parlamento era al momento in sessione plenaria, con centinaia di deputati e funzionari chiusi all'interno.

L'eurodeputato 5 Stelle Dario Tamburrano su Twitter: "Attentato terroristico in corso a #Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli. #Strasbourg".

Attentato terroristico in corso a #Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli. #Strasbourg — Dario Tamburrano (@tamburrano) December 11, 2018

