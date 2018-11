'Giubbotti gialli' protestano in Francia, investita e uccisa una manifestante

Una donna stava portando in ospedale la figlia e ha travolto la dimostrante. Quasi mille in blocchi stradali in tutto il Paese

Una manifestante dei 'giubbotti gialli' è stata investita e uccisa da un'auto nella zona della Savoia. Lo annuncia il ministro degli Interni Christophe Castaner. Alla guida dell'auto una donna che stava portando sua figlia in ospedale. La donna è stata presa dal panico quando i manifestanti hanno iniziato a sbattere contro la sua auto. Ora è sotto choc e in stato di fermo. Il movimento orizzontale si è dato appuntamento oggi per una mobilitazione nazionale per protestare contro l'aumento del prezzo dei carburanti, deciso dal governo per diminuire le emissioni di Co2. In occasione di questa giornata, i dimostranti si sono organizzati per 'bloccare' la Francia, invadendo le strade e interrompendo la circolazione dei mezzi.

Da alcune settimane su internet si sono moltiplicati gli appelli all'adesione, al di là di ogni inquadramento sindacale o politico. Una mappa interattiva sul sito www.blocage17novembre.com mostra un'immagine della Francia quasi interamente nascosta da una miriade di piccoli giubbetti fluorescenti d'emerenza, diventati il simbolo della protesta contro il governo del presidente Emmanuel Macron: ciascuno di essi corrisponde al blocco di una strada. Secondo il conteggio del sito, i blocchi sono 976.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata