Brexit, Varadkar: Da Londra nessuna alternativa a backstop

Dublino (Irlanda), 9 set. (LaPresse/AFP) - L'Unione europea non ha ancora ricevuto da Londra "nessuna proposta realistica" nell'ambito dei negoziati sulla Brexit. Lo ha affermato il premier irlandese Leo Varadkar alla stampa. La "rete di sicurezza" irlandese, il cosiddetto backstop, il meccanismo per prevenire il ritorno di un confine fisico in Irlanda, rimane una parte essenziale dell'accordo di recesso fino a quando non viene trovata un'alternativa", ha detto Varadkar, dando il benvenuto al premier britannico Boris Johnson per i colloqui sulla Brexit. "Siamo aperti alle alternative ma devono essere realistici. (...) Finora non abbiamo ricevuto alcuna proposta in tal senso", ha aggiunto.

