Brexit, stop di Juncker: "Accordo raggiunto unico possibile, non rinegozieremo"

Nessuna possibilità di rinegoziare l'accordo sulla Brexit. A chiudere le porte è Jean-Claude Juncker, che su Twitter scrive: "Incontrerò Theresa May stasera a Bruxelles. Resto convinto che l'accordo sulla Brexit che abbiamo sia il migliore - e l'unico - accordo possibile". "Non c'è spazio per una rinegoziazione, ma ulteriori chiarimenti sono possibili", aggiunge sempre sui social. L'annuncio del presidente della Commissione Ue giunge dopo che May ha rinviato il voto del Parlamento britannico sull'accordo, che era inizialmente fissato per oggi, promettendo che avrebbe chiesto ulteriori garanzie a Bruxelles sul backstop relativo all'Irlanda del Nord.

Secondo quanto annunciato da un portavoce di Downing Street, la votazione alla Camera dei comuni britannica avverrà "prima del 21 gennaio".

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11 dicembre 2018

Nel frattempo è iniziato il giro delle capitali europee da parte della premier britannica per incontrare i leader Ue in cerca di aiuto per salvare il suo piano per la Brexit. Per prima cosa la leader dei Tory andrà all'Aia dal primo ministro dell'Olanda Mark Rutte e a Berlino dalla cancelliera Angela Merkel. Poi ci sarà l'incontro a Bruxelles con Juncker. È previsto anche un vertice con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che rappresenta gli Stati membri a Bruxelles e che per giovedì ha convocato un summit di emergenza sulla Brexit, approfittando del fatto che per il 13 e il 14 dicembre era già in programma una riunione del Consiglio europeo.

May cercherà in particolare rassicurazioni sul nodo dell'Irlanda del Nord. Juncker, parlando all'Europarlamento a Strasburgo, si è detto sorpreso del fatto che la Brexit sia ancora una questione aperta: "Sono sorpreso perché avevamo raggiunto un accordo il 25 novembre", ha detto, definendo la Brexit un "ospite a sorpresa" del summit Ue di questa settimana. "Nonostante questo, sembrerebbe che ci siano problemi proprio alla fine della strada", ha aggiunto Juncker.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata