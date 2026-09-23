Regno Unito, attivista di estrema destra squarcia gommone soccorritori che salvava migranti: il video

L’attivista di estrema destra del Regno Unito Daniel Thomas si è fatto filmare mentre squarciava con una lama un gommone nel Canale della Manica su cui si trovava un soccorritore intervenuto per salvare un gruppo di migranti. Thomas, che si fa chiamare sui social Danny Tommo, ha trascorso il pomeriggio di ieri su una piccola imbarcazione nella Manica, filmandosi mentre seguiva due gommoni che trasportavano richiedenti asilo in viaggio dalla Francia al Regno Unito.

Mentre i soccorritori li aiutavano a salire sulle scialuppe di salvataggio, Thomas si è avvicinato con una lama a uno dei gommoni, gridando: “Liberiamoci di quella barca!”. Durante l’azione, trasmessa in streaming e vista da 100.000 utenti sui social, Thomas ha aggiunto: “Questa è l’Inghilterra. Questa non è più la Francia”. Poi si è rivolto al soccorritore rimasto sul gommone: “Scendi dalla barca. Hai tempo per scendere dalla barca”. Si è poi allontanato.