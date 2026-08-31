Nepal, nel distretto di Nuwakot ruspe in azione per togliere fango e detriti

Sale, superando quota 900 morti, il bilancio delle vittime causate della inondazioni che hanno colpito il Nepal lo scorso mercoledì. L’agenzia nepalese per la gestione delle emergenze ha comunicato che i morti sono 903 mentre i dispersi sono 4247, di cui 592 stranieri. “Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali”, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell’esercito nepalese. Nelle immagini le ruspe in azione nel distretto di Nuwakot per rimuovere fango e detriti.