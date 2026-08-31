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lunedì 31 agosto 2026

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Nepal, nel distretto di Nuwakot ruspe in azione per togliere fango e detriti

LaPresse
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Sale, superando quota 900 morti, il bilancio delle vittime causate della inondazioni che hanno colpito il Nepal lo scorso mercoledì. L’agenzia nepalese per la gestione delle emergenze ha comunicato che i morti sono 903 mentre i dispersi sono 4247, di cui 592 stranieri. “Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali”, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell’esercito nepalese.  Nelle immagini le ruspe in azione nel distretto di Nuwakot per rimuovere fango e detriti.