Migranti, Italia conferma il blocco di Schengen con la Spagna e Madrid risponde: scontri a Ceuta

Nessun disgelo tra Italia e Spagna in tema di migranti. Il governo ha esteso per altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna e Madrid ha risposto con la stessa moneta, prorogando i controlli anche sui passeggeri in arrivo dal nostro paese alle frontiere aeree e marittime iberiche. Intanto la situazione a Ceuta resta molto tesa: sono 5mila i migranti ancora presenti nell’exclave spagnola in Marocco e stamattina si sono verificati scontri con la polizia.