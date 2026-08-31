Migranti, il Viminale proroga lo stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni e Madrid risponde

È in corso di notifica la nota con cui il Governo sta comunicando alla Ue la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la Spagna. Lo fa sapere il Viminale. “La decisione – si legge in una nota – è stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione. Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un costruttivo confronto telefonico”.

Anche il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha deciso di prorogare di quindici giorni i controlli alle frontiere sui passeggeri che, via mare o via aerea, entrano nel territorio nazionale dall’Italia. Lo riferisce il ministero dell’Interno spagnolo a LaPresse. I controlli erano stati introdotti lo scorso 8 agosto da Madrid per un periodo iniziale di un mese dopo che l’Italia aveva rifiutato di revocare la sospensione dell’accordo Schengen con la Spagna.

Piantedosi: “Proroga era necessaria”

La proroga di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna “era necessaria” ed è “una decisione motivata dal fatto che c’è un’analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Napoli a margine della cerimonia commemorativa di Giovanbattista Cutolo in piazza Municipio. “L’abbiamo limitata a 15 giorni – ha spiegato Piantedosi – perché se da una parte l’analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui fu fatta questa misura, d’altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all’Unione Europea per giusto superamento della situazione che si è creata“.

“Confido che sia l’ultima proroga” della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna “perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta. Siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l’Unione Europea”, ha aggiunto Piantedosi, sottolineando che la decisione di ripristinare i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna “non è stata particolarmente invasiva e ha consentito la normalità dei transiti ai cittadini europei”.

Tajani: “Garantire sicurezza contro minaccia jihadista”

“Bene la scelta del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in attesa che si creino realmente le condizioni per la ripresa della piena e libera circolazione. La decisione, in applicazione delle stesse regole di Schengen, è provvisoria e motivata dalla necessità di garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, e impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. L’Italia continuerà a lavorare con tutti i Paesi dell’Unione europea, in spirito di collaborazione anche con la Spagna, avendo come obiettivo quello di contrastare l’immigrazione illegale e favorire, invece, flussi migratori controllati e regolari”. Lo scrive sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani.