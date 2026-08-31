A Buenos Aires i campionati del mondo di Tango

Buenos Aires sta ospitando la 24ª edizione del Festival e Campionato mondiale di Tango, che ha riunito circa 800 coppie provenienti da 47 paesi in una delle più grandi competizioni di tango al mondo.

Il festival, che si protrarrà fino al 2 settembre, vede la partecipazione di oltre 2.000 artisti e prevede circa 150 concerti, mostre, lezioni di ballo, “milonghe” e altre attività in 50 sedi sparse per la città.

Le gare preliminari si sono svolte in 26 città in Argentina e all’estero, con 60 coppie che si sono qualificate per le fasi decisive: 40 nella categoria Tango de Pista e 20 nella categoria Tango Escenario.

La competizione di Tango Escenario ha tenuto la sua semifinale domenica all’Usina del Arte, dove le coppie si sono contese un posto nella finale mondiale. La finale del Tango de Pista si terrà martedì 1° settembre, mentre quella del Tango Escenario avrà luogo mercoledì 2 settembre; entrambe le finali sono in programma al Teatro Gran Rex, in Avenida Corrientes a Buenos Aires.