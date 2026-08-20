Italia, Regno Unito, Francia e Germania contro l’insediamento E1 promosso da Israele in Cisgiordania: “Inaccettabile”

“La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania. “La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti e ha espresso la propria grave preoccupazione sia in privato che pubblicamente”, prosegue la dichiarazione, “l’insediamento E1 comprometterà la prospettiva della soluzione a due Stati, creando una frattura in Cisgiordania e compromettendo la contiguità territoriale dei Territori palestinesi”. “Il diritto internazionale afferma chiaramente che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. Questa è la posizione della comunità internazionale, ribadita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, continuano i 4 Paesi, “in un momento di grave instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da gravi restrizioni all’economia palestinese, questa decisione è ancora più preoccupante”.

Regno Unito, Italia, Francia e Germania esortano “il governo di Israele a ritirare immediatamente questi piani e a porre fine all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Non solo ci allontaneranno ulteriormente dalla pace, ma mineranno ulteriormente la reputazione internazionale di Israele”. “Le imprese non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione a gare d’appalto per lavori di costruzione. Devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, compreso il rischio di essere coinvolte in gravi violazioni del diritto internazionale”, conclude la dichiarazione, “ribadiamo il nostro impegno a favore di una pace globale, giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati. Continueremo ad agire nell’interesse di tale obiettivo”.